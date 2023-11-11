الأونروا في غزة: الحصول على رغيف الخبز أصبح شيئًا من الماضي

قالت منظمة الأونروا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، من مركز التدريب في خان يونس، أن في جميع أنحاء غزة، يعاني الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن الذين يعانون من ظروف طبية من ظروف معيشية قاسية وسط حصار الاحتلال الإسرائيلي والقصف المميت الذي أودى بحياة أكثر من 11000 فلسطيني.

وقالت الأونروا في بيان لها "لقد أصبح الحصول على رغيف الخبز شيئا من الماضي"، هكذا قال رجل نازح مسن للأونروا، وهنا، هناك نقص في جميع الضروريات، إما لا توجد مياه أو أنها نادرة جدًا وغير نظيفة.. أعاني من مشاكل في الأعصاب والمسالك البولية، أما بالنسبة لاستخدام الحمام، فهو أمر صعب للغاية. وأضاف: «ننتظر في الطابور لمدة ساعة أو أكثر".

في نفس السياق أعلن حزب الله أنه يستعين بأسلحة جديدة في معاركه المستمرة مع القوات الإسرائيلية، قال حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة يوم السبت إن مقاتليه أدخلوا أسلحة جديدة، بما في ذلك صاروخ برأس حربي ثقيل في القتال الدائر على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مضيفًا أنهم سيواصلون استخدام الحدود المتوترة للضغط على إسرائيل.