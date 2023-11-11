"كابيتانو مصر".. جمال حمزة: نفسي أمثل.. وعادل إمام الأفضل

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

ودار حديث مشوق بين كابتن جمال حمزة ومريهان عمرو خلال استراحة بين شوطي مباراة "كابيتانو مصر".

وأضاف: "عادل إمام أفضل ممثل، وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي وهنيدي وبحب الكوميدي، وظهرت في بعض الأعمال الفنية كضيف شرف، وحابب أمثل، وأفلام إسماعيل ياسين وعادل إمام بحبها".

وواصل جمال حمزة: "في حاجات كثيرة في الأكل لا أحبها مثل الكوسة والقلقاس، في مرة مع منتخب الشباب في كينيا كنا في معسكر وكلت لحم حمار وحشي، وبعدها رجعت، وكلت كل الأكلات اللي مبحبهاش، وبحب الحمام والبط".

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".