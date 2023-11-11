مصاريف الصف الثالث الإعدادي 2024 والفئات المعفاة من دفع المصاريف من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية .

مصاريف الصف الثالث الإعدادي 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لجميع المراحل والصفوف التعليمية، كما أوضح منشور للوزارة نشر على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك أن مصاريف الصف الثالث الإعدادي 2024 تقدر بـ 205 جنيهات.

تعرف على الفئات المعفاة من مصاريف الصف الثالث الإعدادي 2024

يستثنى من دفع مصاريف المدارس الحكومية هؤلاء

-أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، بعد تقديم ما يفيد ذلك، مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

- الطلاب الأيتام من ناحية الأب وكذلك الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية. وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

-أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

-طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

-طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.