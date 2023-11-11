السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رواد معرض كتاب المعادي: "جئنا من أجل التثقيف والتبرع لغزة"

معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي

شهد معرض كتاب المعادي في دورته الثانية، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين بمختلف الفئات، خاصةً أن المعرض قدم 350 ألف نسخة كتاب تم جمعها في مكان واحد بمعرض كتاب المعادي، بعروض وتخفيضات ضخمة على كل أنواع الكتب بنسب تخفيض تبدأ من 15% وتصل لـ50% ويضم كل أنواع الكتيبات من إصدارات أهم دار نشر في مصر والوطن العربي، كما يضم كتيبات بمختلف لغات العالم، العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها.

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رواد معرض كتاب المعادي

وأشاد العديد من رواد معرض كتاب المعادي بفعالياته التي استمرت على مدار الأيام القليلة الماضية وتتختم فعالياته غدا الأحد الموافق 12 نوفمبر الجاري، وتقول دعاء طارق، إحدى رواد معرض كتاب المعادي، إنها كانت حريصة على زيارة المعرض منذ بداية فعالياته نظرا لما يحتويه من مجموعات قيمة من مختلف الكتب التي بحاجة إليها وبأسعار مناسبة علاوة على التخفيضات الموجودة على الكتب.

 

ومن جانبه، أكدت نوران عماد، إحدى رواد معرض كتاب المعادي، أن المعرض فرصة عظيمة للتثقيف، وقد تزين في دورته الثانية بتخصيص جزء من أرباحة لصالح قطاع غزة، وهو ما يجعل المواطنين المثقفين وغيرهم من هم غير محبي القراءه لزيارة المعرض لشراء أكبر قدر من الكتب وتخصيص جزء للتبرع بجانب تبرعهم هم شخصيا، فالمعرض فرصة فرصة عظيمة للتثقيف والتبرع لغزة في آن واحد.

 

وأضافت رجاء محمد، إحدى رواد معرض كتاب المعادي، والتي تبلغ من العمر 60 عاما، إن أحفادها هم من أصروا على زيارة المعرض بغرض شراء الكتب من مختلف المجالات المناسبة لهم والتبرع لصالح غزة، لافتة إلى أن المعرض فرصة كبيرة للتضامن مع أهل غزة خاصة وأنه قريب من منزلهم وفرصة للتبرع بسهولة بجانب شراء الكتب التي يرغبون فيها.

معرض كتاب المعادي

وخصص معرض كتاب المعادي التابع لمكتبة الميكرفون 20% من أرباح المعرض لصالح أهل غزة تقدم كمساعدات طبية ومستلزمات غدائية وغيرها من المساعدات والإغاثات الإنسانية التي يتم توصليها لقطاع غزة، حيث يستقبل القائمون على المعرض مختلف الزوار سواء بغرض شراء الكتب والروايات أو بغرض التبرع فقط.

 

وتتواصل فعاليات معرض كتاب المعادي التابعة لمكتبة الميكروفون في دورته الثانية، والذي انطلقت فعالياته يوم 2 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، ويحتوي المعرض في دورته الثانية على 350 ألف كتاب متنوع في مختلف المجالات والثقافات، وهو مقام في مكتبة الميكرفون فرع المعادي دجلة.

 

ويضم معرض كتاب المعادي ما يقرب من 350 ألف كتاب في مختلف المجالات ولمحتلف الفئات، وتم وضع خصومات على العديد من الكتيبات تراوحت ما بين 15 لـ50% على مختلف الكتب الموجودة داخل المعرض.

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