محمود مسلم: كلمة مصر فى القمة العربية الإسلامية الأكثر دراية ووضوحًا

علق الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي، عضو مجلس الشيوخ، على القمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم، إن كلمة مصر اليوم، في القمة العربية الإسلامية الأكثر دراية ووضوحًا.

وأضاف، أن كلمة مصر كانت صريحة ومباشرة، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار بدون شروط، ومنذ أزمة غزة، موقف مصر صريح وواضح وكاشف.

وأشار إلى أن كلمة مصر تضمنت منع التهجير القسري سواء داخل فلسطين أو خارجها، والقمة أقرت هذا الأمر.

وأوضح، أن اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي على هامش القمة، بعضها تم للمرة الأولى مثل الرئيسين الإيراني والسوري، ومن المرات القليلة مع الرئيس التركي، وكل ذلك من أجل فلسطين والتأكيد على قيادة وريادة مصر ودورها في القضية الفلسطينية.