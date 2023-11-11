السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الحراك الإقليمى للسيسى ورقة ضغط سياسى لمن يدعم الطرف الآخر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز،  رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، على القمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة، كاشفًا عن دور لقاء الرئيس السيسي برئيس إيران وتركيا والعاهل الأردني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن التواجد واللقاءات تبعث برسالة مهمة في الهدف والموقف والرؤي تريد مصر إرسالها لأطراف معينة.

وعن طرح رؤى جديدة لمسار سياسي جديد يتمتع بوحدة الصف بين الدول العربية والإسلامية، أوضح الدكتور "الباز"، أن المشهد نفسه له تأثيره الكبير؛ لأن طوال الوقت هناك من يقف خلف الطرف الآخر، ويصور الدول العربية والإسلامية بأنها يا ليت أن تتفق على موقف واحد، ولكن صورة اليوم والاتفاق والحماس المطلق في هذه الأزمة سيكون له مردوده، لأننا أمام دول عربية وإسلامية تسعي لتنفيذ نفس القرارات.

وأكد أن الحراك الإقليمي الذي قام به الرئيس السيسي من خلال هذه اللقاءات مع قادة إيران وسوريا وتركيا والأردن، يترجم هذا الموقف لضغوط وأوراق دبلوماسية كبيرة تستخدم للتعامل مع الطرف الآخر، ومن هنا نخرج لإطار عملي إجرائي للضغط لتحقيق نتيجة واضحة جدًا في فلسطين.

 

محمد الباز القاهرة الإخبارية الرئيس السيسي

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