السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

20% من الأرباح لصالح غزة.. استمرار فعاليات معرض كتاب المعادي

معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي

يواصل معرض كتاب المعادي في دورته الثانية، فعالياته والتي انطلقت يوم 2 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 12 نوفمبر الجاري، والذي يحتوي على 350 ألف كتاب متنوع في مختلف المجالات والثقافات.

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معرض كتاب المعادي

وضع معرض كتاب المعادي خصومات على العديد من الكتيبات تراوحت ما بين 15 لـ50 % على مختلف الكتب الموجودة داخل المعرض.

وقد تم تنظيم المعرض بالتعاون مع عدد من أهم دور النشر في مصر والوطن العربي، حيث تبدأ فعاليات المعرض في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء يوميا حتى يوم 12 نوفمبر الجاري.

مساعدات لأهل غزة

وخصص معرض كتاب المعادي 20% من أرباحه لصالح أهل غزة حيث تقدم كمساعدات طبية ومستلزمات غذائية وغيرها من المساعدات والإغاثات الإنسانية التي يتم توصليها لقطاع غزة، حيث يستقبل القائمين على المعرض مختلف الزوار سواء بغرض شراء الكتب والروايات أو بغرض التبرع فقط.

كما خصص معرض كتاب المعادي عددًا من الأقسام والأركان، من ضمنها ركن ضخم لكتب الأطفال، وقسم للكتب المستعملة بأسعار تبدأ من ١٠ جنيهات، وركن للحرف والمشغولات اليدوية، إلى جانب توفير هدايا قيمة لكل القراء والوافدين على معرض كتاب المعادي، على أن يستقبل المعرض الزائرين على مدار أيامه ودخول مجانا منذ بداية ايامه 2 نوفمبر الجاري وحتى 12 نوفمبر الجاري..

معرض كتاب المعادي

معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
معرض كتاب المعادي
فاعليات معرض كتاب المعادي مساعدات لأهل غزة غزة كتاب معرض كتاب

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