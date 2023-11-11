السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"محمد" ذهب لاستخراج تصريح دفن والدته.. فرجع جثة هادمة بالمنوفية

المتوفي
المتوفي

لقي صاحب محل خردوات بالمنوفية مصرعه يدعى محمد على أبو سالم، وذلك عقب تعرضه لحادث أثناء استخراج تصريح الدفن لوالدته بمدينة أشمون، وسط حالة من الحزن الكبيرة بين أبناء وأهالي مركز أشمون جميعهم.


وروى شقيقه الأكبر ياسر علي أبو سالم تفاصيل الواقعة لموقع الدستور، مؤكدا أن المتوفي كان لديه محل ورثته الأسرة عن الأب، وكان هو من يقضي احتياجات والدته، وكان الأقرب لها بحكم تواجده بالقرية وهو من كان يصطحبها للأطباء لأنها كانت مريضة ضغط وسكر وأخيرا أصيبت بجلطة على المخ أثرت على النصف الأيسر.


وأضاف شقيق التاجر المتوفي أثناء استخراج تصريح الدفن لوالدته بالمنوفية، يوم الحادث نقل المتوفي والدته للمستشفى وبعدها أخبره الأطباء أنها توفيت، فاتصل على أشقائه يخبرهم بالوضع، وذهب إلى مكتب الصحة لإنهاء إجراءات التصريح بالدفن ولكن حالته كانت سيئة، حتى أمن المستشفى طلب منه عدم الذهاب لأنهم شاهدوه متأثرا بالحادث، ولكنه ذهب.


وأردف شقيق المتوفي، ذهب محمد وأنهى التصريح وأثناء العودة تعرض لحادث غريب، بعد رؤيته في كاميرات المراقبة بعد ذلك، ويدل على أنه كان في حالة سيئة فصعد الموتوسيكل الذي كان يقوده الرصيف وانقلب ووقع برأسه على الرصيف وجرى نقله إلى المستشفى وفوجئ به أخي الثاني.


وأشار شقيق المتوفي، إلى قيام الأسرة بدفن الأم وبقاء البعض مع الإبن محمد صاحب 44 عاما والعائل لـ 3 أبناء، وبعد أيام توفي كأنه أبى أن يترك أمه حيا وميتا، وشهد جنازته المئات من أهالي قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

محافظة المنوفية مركز اشمون حادث مصرع صاحب محل خرده استخراج تصريح دفن لوالدته

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