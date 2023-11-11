السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

آخرها "العراق الدولي للكتاب".. معارض عربية أجلت فعالياتها تضامنا مع الأحداث في غزة

معرض العراق الدولي
معرض العراق الدولي للكتاب

تضامنًا مع العدوان الغاشم على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ أعلنت عدد من  معارض الكتب العربية تأجيل فعالياتها؛ في الوقت الذي تعرضت فيه بعض معارض الكتب الدولية لانتقادات واسعة أبرزها "فرانكفورت" الدولي للكتاب. 

في السطور التالية نستعرض خريطة معارض الكتب العربية التي تضامنت مع الأحداث في فلسطين.


معرض العراق الدولي للكتاب يؤجل دورته الرابعة


مؤخرًا، أعلن اتحاد الناشرين العرب عن تأجيل معرض العراق الدولى للكتاب فى دورته الرابعة، والذى كان من المقرر انعقاده فى الفترة من 6 - 16 ديسمبر 2023 إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه بداية شهر يناير 2024، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح اتحاد الناشرين العرب، فى بيان له، أنه سيتم اعتماد الموافقات المرسلة سابقًا إلى الناشرين بالإضافة إلى قائمة المندوبين المرافقين.
معرض العراق الدولى للكتاب تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون منذ سنة 2020، ويعد أبرز حدث ثقافى تشهده بغداد سنويًا للفترة ما بين 8 و18 ديسمبر، على أرض المعارض الدولية بمدينة المنصور غربى العاصمة.


تأجيل معارض الكتاب العربي في مالمو وستوكهولم ويوتبوري


على صعيد معارض الكتاب العربي الدولية؛ أصدرت إدارة "مؤسسة الكتاب العربي في أوروبا"؛ بيانًا أعلنت فيه تأجيل دورات معارض الكتاب العربي في مالمو وستوكهولم ويوتبوري حتى آشعار آخر.


قال المنظمون في البيان، إنه بسبب الأوضاع الماسوية التي يُعاني منها أهلنا في فلسطين نعلن تأجيل كل من الدورة السادسة من "معرض مالمو للكتاب العربي"، والدورة الثالثة من "معرض الكتاب العربي" في ستوكهولم، و"يوتبوري للكتاب العربي في أوروبا".
ولم يحدد البيان موعدًا جديدًا لإقامة هذه المعارض، حيث شدد المنظمون علي ان التأجيل يتصل بالعدوان علي غزة وتعاظم الإنحياز الإعلامي لرواية الاحتلال في أوروبا والغرب.


معرض فرانكفورات الدولي للكتاب يتعرض لانتقادات واسعة 


في الوقت نفسه، تعرض معرض فرانكفورت للكتاب لإاتقادات واسعة بسبب تأجيل حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي بمنحها جائزة "ليبيراتوربريس" (LiBeraturpreis) الألمانية في المعرض، حيث أعلنت بعض دور النشر العربية أنها ستنسحب من المعرض بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويعدّ المعرض السنوي أكبر حدث تجاري للنشر في العالم، حيث يجمع الآلاف من دور النشر والمؤلّفين.

العدوان الغاشم علي غزة معارض الكتب الدولية معرض العراق الدولى للكتاب معرض فرانكفورات الدولي للكتاب معارض الكتاب العربي

مواد متعلقة

السبت.. انتصار محمد وصفية إسماعيل فى "سيناء والقضية الفلسطينية" ببيت الشعر

فى عطلة نهاية الأسبوع.. أبرز الندوات والأحداث الثقافية

بعد تأجيله.. هل تخصص الثقافة جناحًا خاصًا للقاهرة السينمائى بمعرض الكتاب الـ55؟

لماذا طلبت كلية الآداب من الأزهر الاستعلام عن شهادة طه حسين؟.. وثيقة تكشف

هل مصر بحاجة إلى إصلاح اقتصادى وسياسى؟.. هانى سرى الدين يجيب فى كتابه الجديد

"القاهرة تكتب وتطبع.. وفلسطين تقرأ".. أعمال أدبية فلسطينية صدرت للمرة الأولى من المحروسة

افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافى لقصور الثقافة بالسويس

هل يصدر "الأعلى للثقافة" طبعة مبسطة للشباب من موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية"؟

الأكثر قراءة

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

خريطة سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجارى

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

بالأرقام.. مصر تواصل تصدرها دول العالم فى حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى

دعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان.. نص البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الأوضاع فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس