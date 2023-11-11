آخرها "العراق الدولي للكتاب".. معارض عربية أجلت فعالياتها تضامنا مع الأحداث في غزة

تضامنًا مع العدوان الغاشم على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ أعلنت عدد من معارض الكتب العربية تأجيل فعالياتها؛ في الوقت الذي تعرضت فيه بعض معارض الكتب الدولية لانتقادات واسعة أبرزها "فرانكفورت" الدولي للكتاب.

في السطور التالية نستعرض خريطة معارض الكتب العربية التي تضامنت مع الأحداث في فلسطين.



معرض العراق الدولي للكتاب يؤجل دورته الرابعة



مؤخرًا، أعلن اتحاد الناشرين العرب عن تأجيل معرض العراق الدولى للكتاب فى دورته الرابعة، والذى كان من المقرر انعقاده فى الفترة من 6 - 16 ديسمبر 2023 إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه بداية شهر يناير 2024، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح اتحاد الناشرين العرب، فى بيان له، أنه سيتم اعتماد الموافقات المرسلة سابقًا إلى الناشرين بالإضافة إلى قائمة المندوبين المرافقين.

معرض العراق الدولى للكتاب تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون منذ سنة 2020، ويعد أبرز حدث ثقافى تشهده بغداد سنويًا للفترة ما بين 8 و18 ديسمبر، على أرض المعارض الدولية بمدينة المنصور غربى العاصمة.



تأجيل معارض الكتاب العربي في مالمو وستوكهولم ويوتبوري



على صعيد معارض الكتاب العربي الدولية؛ أصدرت إدارة "مؤسسة الكتاب العربي في أوروبا"؛ بيانًا أعلنت فيه تأجيل دورات معارض الكتاب العربي في مالمو وستوكهولم ويوتبوري حتى آشعار آخر.



قال المنظمون في البيان، إنه بسبب الأوضاع الماسوية التي يُعاني منها أهلنا في فلسطين نعلن تأجيل كل من الدورة السادسة من "معرض مالمو للكتاب العربي"، والدورة الثالثة من "معرض الكتاب العربي" في ستوكهولم، و"يوتبوري للكتاب العربي في أوروبا".

ولم يحدد البيان موعدًا جديدًا لإقامة هذه المعارض، حيث شدد المنظمون علي ان التأجيل يتصل بالعدوان علي غزة وتعاظم الإنحياز الإعلامي لرواية الاحتلال في أوروبا والغرب.



معرض فرانكفورات الدولي للكتاب يتعرض لانتقادات واسعة



في الوقت نفسه، تعرض معرض فرانكفورت للكتاب لإاتقادات واسعة بسبب تأجيل حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي بمنحها جائزة "ليبيراتوربريس" (LiBeraturpreis) الألمانية في المعرض، حيث أعلنت بعض دور النشر العربية أنها ستنسحب من المعرض بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويعدّ المعرض السنوي أكبر حدث تجاري للنشر في العالم، حيث يجمع الآلاف من دور النشر والمؤلّفين.