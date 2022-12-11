الأحد 11 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: 350 دار نشر تشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

معرض بغداد الدولي
معرض بغداد الدولي للكتاب

قالت هبة التميمي مراسلة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إن العراق يشهد دورته الثالثة لفعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، ويستمر 10 أيام بدا من 7 ديسمبر حتى الـ 17 ديسمبر الحالي.

وأكدت خلال تطبيق زووم على قناة القاهرة الاخبارية، اليوم، أنه يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب عدد كبير من دار النشر، كما يشهد أكبر مشاركة بقرابة الـ350 دار عراقية، بالإضافة إلى مشاركة 20 دولة من ضمنها مصر.

وأشارت إلى هذا لمعرض في دورته الثالثة يحمل اسم المؤرخ والمفكر «هادي العلوي» ويهتم المعرض بالدراسات العلمية الحديثة والمنفردة، وبه الكثير من الفعاليات والجلسات الفكرية والعلمية، مضيفا أن الكثير من المفكرين والكتاب يشاركون في المعرض، وبه منتديات ثقافية وأمسيات ثقافية وغنائية، ومشاهدة مباريات كأس العالم أيضًا، وتوافد العديد من الزوار لقراءة الكتب.

ويشهد معرض الكتاب المقام حالياً على أرض معرض بغداد الدولي إقبالا واسعا لمختلف الفئات بمشاركة عربية وأجنبية.

ويجمع معرض العراق الدولي للكتاب جامعاً فئات عمرية وتخصصات معرفية متباينة تنتشر بين أجنحة المعرض الذي ضم ثلاثمئة وعشرين دار نشر، عراقية وعربية وأجنبية، تحمل آلاف العناوين.

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