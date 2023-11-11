رفع المخلفات وتفريغ حاويات القمامة بالشوارع والسوق العمومي ببيلا

أعلنت الوحدة المحلية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، شن حملاتها الموسعة لرفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة وقراها.

وقد شن جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا، حملة نظافة ورفع حاويات القمامة وتفريغها من مختلف قطاعات المدينة والسوق العمومي، بالتنسيق مع مسئولي ومشرفي قطاع النظافة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية، وتم رفع جميع مخلفات وتراكمات القمامة ونقلها للمقلب العمومي، حفاظا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض، واستكمالًا لمنظومة النظافة الدورية التي تقوم بها المدينة للحفاظ علي المظهر الجمالي الحضاري للمدينة.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركز بيلا، عدة حملات للنظافة تحت إشراف رؤساء القري، لرفع المخلفات والأتربة من نقاط التجميع ومنع تراكمات القمامة بالشوارع، فضلًا عن استكمال تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة ببعض القري، بجانب شن حملات للتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها في عدد من القري.

صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في بيلا

صيانة أعمدة الإنارة في شوارع بيلا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا،اليوم الثلاثاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد الطرق الواقعة بنطاق المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرف على الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح كشافًات وتركيب لمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز منها طريق «الكراكات - الحامول»، بجانب عدد من شوارع وأحياء المدينة.

كما شنت الوحدة المحلية لقرية حاذق، برئاسة نجلاء الحمادي، رئيس القرية، حملة صيانة شاملة لكشافات الإنارة العامة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامى، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، بنطاق القرية وتوابعها، لرفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق الداخلية للقرية وتحسين الرؤية البصرية أمام حركة المواطنين والسيارات، وفي إطار استعدادات القرية لاستقبال فصل الشتاء.