السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفاة لاعب منتخب غانا في لقاء فريقه بالدوري الألباني "فيديو"

رافائيل دوامينا
رافائيل دوامينا

توفى لاعب المنتخب الغاني رافائيل دوامين، خلال مباراة فريقه إيجانيتا بالدوري الألباني اليوم السبت.

وسقط اللاعب الغاني خلال لقاء فريقه الذي ألغي منذ قليل، بدون اشتراك في الكرة ليتوفى اللاعب بعدها بدقائق.

دوامينا يبلغ من العمر 28عامًا ويلعب في مركز الهجوم ولعب 9 مباريات مع منتخب غانا.

قائمة منتخب غانا لمباراتي مدغشقر وجزر القمر بتصفيات كأس العالم 2026

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: لاورنس أتي زيجي، جوسيف وولاكوت، ريتشارد أوفوري.

خط الدفاع: أليدو سيدو، دينيس أودوي، جيدون منساه، حميدو أبدول فاتاوو، قاسم أدامز، نيكولاس أوبوكو، دانييل أمارتي، عبدول مؤمن.

وسط الملعب: بابا إدريسو، مجيد أشيميرو، عبدالصمد ساليس، إدموندو أدو، محمد قدوس، أندريه أيو.

الأجنحة:"عثمان بوكاري، جوسيف باينستيل، إرنيست نوماها، جوردان آيو، كمال الدين سوليمانا.

الهجوم: إيناكي ويليامز، أنتوان سيمينيو، جوناثان سواه.

ويفتتح منتخب غانا مبارياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب مدغشقر الجمعة الموافق 17 نوفمبر المقبل، ثم يلتقي منتخب جزر القُمر يوم 21 من الشهر نفسه.

وأوقعت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 المنتخب الغاني في المجموعة التاسعة رفقة منتخبات إفريقيا الوسطي، وتشاد، وجزر القمر، ومدغشقر، ومالي.

وحسم منتخب غانا تأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.وفشل منتخب غانا في التأهل من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 والتي استضافتها الكاميرون بعدما احتل قاع المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة.

وأوقعته قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع منتخبي الرأس الأخضر وموزمبيق.

 

رافائيل دوامين رافائيل لاعب المنتخب الغاني الدوري الألباني الألباني

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مواعيد مباريات اليوم السبت 11-11-2023 والقنوات الناقلة

الكشف عن قائمة منتخب غانا لمباريات تصفيات كأس العالم 2026

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