نصرالله: الاحتلال ينفذ انتقاما وحشيا من أهالي غزة

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إن هذا اليوم تم اختياره بعد تفجير مقر الحاكم العسكري في صور وشاهدنا كيف كان وجه شارون أسودًا أمام مبنى الحاكم بعد العملية النوعية التي نفذها أمير الاستشهاديين أحمد قصير.

وأضاف خلال كلمة أذاعتها، قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية تفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور ما تزال العملية الأقوى والأعظم في تاريخ المقاومة".

وتابع: " دم الاستشهادي أحمد قصير ودماء كل الشهداء هي التي انتصرت على السيف الأميركي الإسرائيلي المسلط على منطقتنا".

وأكد حسن نصرالله، أن مايحدث في غزة، يعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش، فلا حدود للانتقام الإسرائيلي ولاضوابط أخلاقية أو إنسانية، مشيرا إلى أن استهداف المستشفيات استكمال للجرائم الإسرائيلية.