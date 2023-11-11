انخفاض سعر الذهب اليوم عيار 21 السبت 11-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

ننشر لكم سعر الذهب اليوم السبت 11-11-2023 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، حيث سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات، مقارنة بمستهل التعاملات الصباحية.

وهبط سعر الذهب الآن، ليسجل عيار 21 نحو 2585 جنيه للبيع، 2570 جنيه للشراء، فيما سجل صباحًا نحو 2590 جنيه للبيع، و2570 جنيه للشراء، أي تراجع نحو 5 جنيهات.

لذا يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت تراجع ليسجل نحو 2954.25 جنيه للبيع، و2937.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

كما تراجعت أسعار الذهب الآن عيار 22 عند مستوى 2708 جنيه للبيع، و2692.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وهبط سعر الذهب عيار 21، لتبلغ قيمته 2585 جنيه للبيع، و2570 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب عيار 18

فيما خسر سعر الذهب اليوم عيار 18 ليصل إلى 2215.75 جنيه للبيع، و2202.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 14 إلى 1723.25 جنيه للبيع، و1713.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 12 مستوى 1477.25 جنيه للبيع، و1468.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 النهارده

وبالنسبة لسعر الذهب عيار 9 فتراجع عند 1107.75 جنيه للبيع، 1101.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فسجل نحو 20680 جنيه للبيع، 20560 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب في مصر نحو 1939 دولارا للبيع، و1938 دولارا للشراء.