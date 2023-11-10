الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكونتينر.. يستعرض مراحل صناعة الذهب من داخل مصنع "إيجيبت جولد"

الفنان أحمد داود
الفنان أحمد داود

استعرض برنامج "الكونتينر" مع الفنان أحمد داود، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، مراحل صناعة الذهب من داخل مصنع "إيجيبت جولد".

وقال المهندس وائل محمد، مدير مصنع الألماس بشركة إيجيبت جولد لصناعة الذهب والمجوهرات، إن عملية الصناعة مبنية على الإبداع بداية من قسم التصميم، وبعد ذلك يتم تنفيذه في صورة منتج نهائي.

وأضاف أن مرحلة التنفيذ تتم على يد مجموعة من شباب الخريجين لكليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، في شكل قالب خشبي هندسي وبعدها يتم تنفيذه ذهبيًا.

وأشار إلى أن هناك قسمًا لتركيب الأحجار الكريمة تحت الميكروسكوب، ويتم فحص المنتج في إدارة الجودة الخاصة بكل مرحلة من المراحل السابقة.

اون أحمد داود

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