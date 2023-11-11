السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يكمل الطالب العبقري يحيى دراسته الطبيعية بعد التحاقه بجامعة دمياط؟.. مصادر بـ"التعليم" تجيب

الطالب يحي
الطالب يحي

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل جديدة عن الطفل العبقرى الذي التحق بجامعة دمياط بقرار من رئاسة الوزراء.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إن والدته تواصلت مع مديرية تعليم دمياط وقدمت ما يثبت أن طفلها نابغة ويستحق أن يلتحق بالجامعة، لافتة إلى أن المديرية أبلغت الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والذى وافق على عمل لجنة واختبارات للطالب وقد اجتازها جميعها وحصل فيها على الدرجات النهائية. 

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وأضافت المصادر خلال تصريحاتها الخاصة أن الطالب سوف يعمل على استكمال دراسته الطبيعية ويحصل على جميع المناهج التى يجب أن يحصل عليها سواء فى إعدادي أو ثانوي ولكن سوف يتم معاملته معاملة الطلاب المتفوقين على غرار طلاب "ستيم" وهم طلاب مدارس المتفوقين.

وسبق أن هنأ على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب يحيي عبدالناصر بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، بموافقة مجلس الوزراء على إلحاقه للدراسة بكلية العلوم بدمياط.

وأكد وكيل الوزارة على انحياز الدولة للنابغين، وأنه بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

ووافق  مجلس الوزراء على عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

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