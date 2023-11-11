النائبة أسماء الجمال: مشاركة الرئيس السيسى بالقمة العربية الإسلامية استمرار واضح لدعم غزة

ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بالقمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن ذلك يؤكد الاهتمام البالغ للقضية الفلسطينية، والسير بأي طريق للوصول إلى حل يجنب الإخوة شقاء عناء الحرب وسقوط مزيد من الضحايا".

وأشارت "الجمال" إلى أن القمة العربية الإسلامية تمثل امتدادًا لقمة القاهرة للسلام التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 21 اكتوبر الماضي، لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشى وتسليط الأضواء على المجازر الوحشية بحق المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ من أهلنا في غزة الصامدة وإيصال المساعدات إلى المحاصرين هناك.

خطوة مهمة

وأوضحت القمة العربية الإسلامية تعد خطوة مهمة على طريق العمل العربي المشترك لبلورة موقف واحد وواضح لوقف العدوان، ومحاسبة حكومة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية.

من جانبه ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والقيادي في حزب مستقبل وطن، ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، المنعقدة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال النائب الدكتور ناصر عثمان، إن كلمة الرئيس وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

ولفت أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية، تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه، معربا عن حزنه للمشاهد اللحظية المؤسفة التي تظهر على شاشات التلفاز تجاه ممارسات المحتل الغاصب.