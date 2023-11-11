حملة المرشح فريد زهران تصل مقر سناء السعيد بساحل سليم لعقد مؤتمر جماهيري

وصلت اليوم السبت، حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إلى مقر النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، استعداد للمؤتمر الجماهيري الثاني بالمحافظة بجوار الشونة وبنك التنمية الزراعي بمركز ساحل سليم.

هذا ومن المقرر أن تعقد الحملة مؤتمرين على مدار اليوم، مؤتمر بمركز ساحل سليم، ومؤتمر بمركز الغنايم.

وكانت قد عقدت الحملة مساء أمس بمدينة أسيوط، مؤتمرًا الانتخابي.



وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة، إنه سيلتقي المرشح الرئاسي فريد زهران بعدد كبير من المواطنين ومن الرموز السياسية بمحافظة أسيوط، والتي اخترناها نقطة انطلاق لنا في فترة الدعاية الرسمية بانتخابات الرئاسة لما يمثله صعيد مصر أهمية لنا.

تفاصيل البرنامج الانتخابي

واضافت المتحدث الرسمي باسم الحملة انه يتناول المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابي وأولياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وخاصة ما يراه المرشح وحملته من حلول جادة لقضايا ومشكلات محافظات الصعيد والتنمية التي تحتاجها.



واشارت أنه يبدأ المؤتمر الانتخابي عقد مساء أمس في تمام السادسة بمدينة أسيوط كما سيعقد أيضًا اليوم مؤتمرًا ثانيًا بالمحافظة غدًا الساعة ١مساءا بمركز بساحل سليم ثم الساعة ٦ مساءا بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط.



هذا وكان قد عقدت في وقت سابق حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمر صحفي بأحد الفنادق بالجيزة، تم فيه عرض برنامجه الانتخابي الذى تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.



وكشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.



وكشفت ان البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، يضم مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، من بينها ضرورة جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.



هذا بالإضافة إلي توجيه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي، وإقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي والتصدير، وتعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية تشارك فيها كافة المؤسسات.

المرشح الرئاسي فريد زهران

المرشح الرئاسي فريد زهران

المرشح الرئاسي فريد زهران

المرشح الرئاسي فريد زهران