السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ابتداءا من اليوم السبت للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد واحتمالية سقوط أمطار خفيفة قد يصاحبها رياح على بعض المناطق، بناءًا على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تستمر اليوم السبت 11 نوفمبر وغدا الاحد 12 نوفمبر 2023م.

المتابعة المستمرة من خلال غرفة الأزمات والعمليات ورصد أية تغييرات

وقال محافظ أسيوط إنه تم تكليف قيادات المحافظة ومسئولى الازمات والكوارث بالمتابعة المستمرة من خلال غرفة الأزمات والعمليات ورصد أية تغييرات فى حالة الطقس والتعامل الفوري معها تجنبًا لحدوث أي مشكلات، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة المعنية وشركات المرافق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس أو نشاط للرياح أو سقوط أمطار والتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، بالإضافة للمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، فضلا عن تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها".

وأكد اللواء عصام سعد التنسيق بين غرفة العميات الرئيسية وغرفة إدارة الأزمات بالديوان العام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية قد تحدث، مشيرًا إلى جاهزية كافة القطاعات وعلى تواصل مستمر لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الرياح الشديدة، معلنًا عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع حالة الاستعداد القصوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار الأحوال الجوية سقوط امطار خفيفه

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