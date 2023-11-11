حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز دعم الشباب للمرشح علي مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت الكيانات الشبابية الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حملة إلكترونية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي علي «فيسبوك»، إن الحملة تعد جامعة لكل المصريين، وجوهرها الشباب بما يحملوه من آمال وطاقة إيجابية، فهم قوة مصر الناعمة.

كذلك أبرز حساب الحملة لقطات من تفاعل الشباب على إحدى المبادرات الإلكترونية التي أطلقتها الكيانات الشبابية الداعمة للسيد المُرشح في الانتخابات الرئاسية 2024 على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللمشاركة في الحملة من هــنـا