موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد لعام 2023

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بصوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال نوفمبر 2023.

موعد بدء الكنيسة الارثوذكسية صوم الميلاد المجيد لعام 2023

إذ تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023 لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، الذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

وخلال صوم الميلاد يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات القداسات الإلهية على مدار ايام صوم الميلاد المجيد، إذ تقيم الكنائس داخل مصر وبلاد المهجر أكثر من قداسًا على مدار اليوم طيلة فترة الصوم.

قبيل الصوم البابا يسيم كهنة جدد

كما من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني طقس رسامة كهنة جدد، وذلك قبيل بدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023.

وأضافت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يترأس البابا طقس الرسامة في 17 نوفمبر 2023، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن يرسم البابا كهنة جدد لكنائس القاهرة والإسكندرية، وبلاد المهجر وأفريقيا.

◄إغلاق الأديرة

وخلال صوم الميلاد المجيد لعام 2023، تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.

◄طقس الصوم

طقس الصوم من بداية الصوم إلي أول كيهك علي أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

كما يتخلل الصوم الطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد.

مدته 43 يوم ينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير (ويقع في 28 كيهك في السنوات الميلادية الكبيسة) وهذه المدة تشمل الآتي

40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح كلمة الله الحي، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة.

3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم.

◄صوم من الدرجة الثانية

ويعد صوم الميلاد المجيد من الأصوام ذات الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمسموح فيها بأكل السمك.

وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني... وقسَّمت الكنيسة الأصوام إلى قسمين: أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية.

◄كنائس القدس تلغي احتفالاتها

وقبيل صوم الميلاد أعلن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، عن إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية لعيد الميلاد المجيد لهذا العام، وقرروا واقتصار الاحتفالات على الصلوات والطقوس الكنسية والدينية، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

◄نعيش اجواء حزينة

وأكد بيان صادر عن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس أن في كل عام خلال موسم أعياد الميلاد يعيش المسيحيون في جميع أنحاء الأرض فرح كبير خلال استعدادهم بذكري ميلاد المسيح وتشمل هذة الاحتفالات بالإضافة إلى الطقوس الدينية والمشاركة في العديد من الاحتفالات الشعبية وعروض لزينة العيد المضيئة وباهظة الثمن كوسيلة التعبير عن فرحتنا بقدوم عيد الميلاد المجيد، مضيفًا ولكن في هذه الأوقات التي نعيشها ليست أوقات عدية منذ بدء الحرب على غزة نعيش أجواء حزينة فقد أرتقي الألاف من الأبرياء الذين فقدوا حياتهم و اضعاف عددهم الذين تعرضوا لإصابات خطيرة والناس يعيشون حالة حزن على فقدان احبابهم وقلقون على من هم غير معروف مصيرهم وفي منطقتنا فقد العديد من الناس أعمالهم وباتوا يعانون من تحديات اقتصادية خطيرة وعلى الرغم من ندائتنا المتكررة لوقف إطلاق النار.