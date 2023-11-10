البابا ثيودروس يحتفل بغروب عيد رؤساء الملائكة في القاهرة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له إنه ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك اللإسكندرية وسائر أفريقيا، صلاة الغروب الكبرى في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر- القاهرة- بمناسبة عيد شفعائها.

وكان في استقبال غبطته

مجلس وكلاء الكنيسة، وفريق مجموعة كشافة الشرق في الكنيسة منطقة الظاهر، كما حضر الصلاة سفير اليونان وسفير قبرص، والمتروبوليت نقوديموس مطران ممفيس وتوابعها والوكيل البطريركى بالقاهرة والعديد من الكهنة القاهرة. وممثلين عن الكنائس العربية في القاهرة.

وخلال صلاة الغروب أقام غبطته خدمة صلاة الخمس خبزات.

في نهاية صلاة الغروب استقبل مجلس وكلاء الكنيسة غبطة البابا ثيودرور وجميع الحضور في الحديقة الملحقة بالكنيسة وقُدم للجميع الضيافات من مأكولات ومشروبات.

وايضا بمناسبة عيد رؤساء الملائكة، حضر صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا ثيودروس الثاني صلاة الغروب الكبرى للعيد في كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية.

وقام بالصلاة المتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية، وبعد صلاة الغروب ترأس غبطته خدمة صلاة الخمس خبزات أمام مدخل الكنيسة من الخارج، وفي النهاية، تم تقديم الحلويات والعصائر للمؤمنين بمناسبة العيد.

الكنيسة تأسست عام 1908 وتحوي أيقونات جدارية بيزنطية من رسم الرسامين Stratouli وMarkozani. وقد تم إعادة افتتاحها في عام 2020 بعد تجديدها. وتقع الكنيسة مجمع المباني يضم منه مدرسة Davarakeio، والمصلين فيها بشكل رئيسي من اليونانيين الذين ما زالوا يعيشون في منطقة الإبراهيمية.

هذا وكان قد ترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني صلاة الغروب الكبرى لعيد القديس نكتاريوس الإسكندري متروبوليت المدن الخمس أمام مصلى القديس نكتاريوس الموجود في مقر إقامة القديس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي - الأزهر - القاهرة، حضر صلاة الغروب المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة) وتوابعها والوكيل البطريركي في القاهرة والعديد من كهنة القاهرة والمؤمنين.