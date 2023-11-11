"الزراعة": علاج وفحص أكثر من 1900 رأس ماشية مجانًا

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ قوافلها البيطرية في المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربيين وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وتم تنفيذ قافلة بيطرية في الأقصر من يوم 9 /11/ 2023 حتى 11 /11/ 2023، وجابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي الأقصر لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.

التأمين على الماشية

وصرَّح الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، بأن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري، بالأقصر وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 254 حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 597، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 645 حالة، وتم عمل 41 عملية جراحية، وتم تحصين 402 بالتحصينات غير سيادية بعدد إجمالي 1939 حالة لدى 994 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.