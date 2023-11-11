"الشباب والرياضة" تنظم حملات التبرع بالدم لصالح فلسطين بمراكز التنمية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن التبرع بالدم يعد واجبًا إنسانيًا تجاه المجتمع ويسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيدًا بمبادرة وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم بمراكز الشباب تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تأتي امتدادًا لدور الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

وأشاد محافظ الشرقية، بإقبال المواطنين ومشاركتهم في حملات التبرع بالدم سواء خلال حملات التبرع بمراكز الشباب أو في بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات الحكومية، مؤكدًا أنه راهن على وعي المواطن بالمشاركة في حملات التبرع الدم لتوفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته والمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين.

من جهته، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع بنك الدم الإقليمي وتحت شعار "شباب مصر يتضامن مع غزة"، تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا الفلسطينيين بمركز التنمية الشبابية ببلبيس ومركز شباب فاقوس لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وشهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من إخواننا الأشقاء في فلسطين.