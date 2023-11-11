مستشفيات الدقهلية استقبلت 446 ألف حالة أكتوبر الماضى

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، خلال الشهر الماضي، في متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وكشف الدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، عن أنه تم استقبال 177202 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 12785 إلى الأقسام الداخلية و446830 بالعيادات الخارجية، فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 29834 عملية.

وأضاف فاروق أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 120 جولة تفقدية تضمنت جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.