السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفيات الدقهلية استقبلت 446 ألف حالة أكتوبر الماضى

مستشفي منيه النصر
مستشفي منيه النصر المركزي

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة المستشفيات بإشراف الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، خلال الشهر الماضي، في متابعة سير العمل بجميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة للتأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

Screenshot_20231111-131658

وكشف الدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، عن أنه تم استقبال 177202 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 12785 إلى الأقسام الداخلية و446830 بالعيادات الخارجية، فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها 29834 عملية.

وأضاف فاروق أنه تم تكثيف المرور الإشرافي لفرق إدارة المستشفيات ليصل إلى 120 جولة تفقدية تضمنت جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 31 مستشفى ما بين عام ومركزي ونوعي، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.

IMG-20231111-WA0013
شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

الرئيس السيسى يطالب بتنفيذ 6 مطالب أساسية لحل الأزمة فى غزة

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

آخر تطورات الحالة الصحية للعامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى

انهيار أسرة شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد حسن الشربتلي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس