السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ولى العهد السعودى: المملكة بذلت جهودًا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين فى غزة

 محمد بن سلمان ولي
 محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن انعقاد هذه القمة يأتي في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونؤكد رفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين، وراح ضحيتها آلاف من المدنيين العٌزل والنساء والأطفال والشيوخ. 

نجدد مطالبنا بوقف الحرب على غزة

وأضاف بن سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، اليوم السبت، أن المملكة السعودية بذلت جهودًا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في غزة، والتي استمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها من الدول الفعالة لوقف الحرب.

وتابع: نجدد مطالبنا بوقف الحرب على غزة، وتوفير ممرات آمنة لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية للقيام بعملها، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

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