السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ذا هيل: انقسام أمريكى إسرائيلى حول مستقبل غزة بعد الحرب

غزة
غزة

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن هناك اختلافًا في الآراء بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية حول مستقبل قطاع غزة  المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

مستقبل غزة 

وقالت الصحيفة: تثير حرب إسرائيل في غزة تساؤلات حول كيفية إدارة القطاع الساحلي بمجرد انتهاء القتال، مما يكشف عن انقسام متزايد بين المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين حول هذه القضية.

وقال العديد من المسئولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تحتل غزة، وإن القطاع يجب أن يديره الفلسطينيون، ويتناقض ذلك مع رسائل إسرائيل.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة على غزة "لأجل غير مسمى" بمجرد أن يهدأ الوضع، رغم أنه لم يوضح بالضبط ما يعنيه ذلك بالنسبة للفلسطينيين.

txt

الرئيس الأمريكى يبحث مع سلطان عمان آخر التطورات فى غزة

احتمالات مختلفة 

وقال إيان ليسر، نائب رئيس صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة: "العملية العسكرية نفسها قد تستمر لفترة طويلة جدًا جدًا، اعتمادًا على الشكل الذي ستتخذه ومدى نجاحها، هناك احتمالات مختلفة".

وأضاف: "في أسوأ الحالات، قد تكون إسرائيل تتعامل مع عملية مستمرة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد، وهي في الأساس عملية مفتوحة"، "لذلك قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى نرى نوعًا ما من المرحلة الجديدة".

وسيطرت إسرائيل على غزة من عام 1967 إلى عام 2005، عندما انسحبت منها في أعقاب انتفاضة فلسطينية كبرى.

وتتفق كل من إسرائيل والولايات المتحدة على أنه لا يمكن عودة حماس إلى السلطة في غزة، لكن الرسائل بشأن ما سيحدث بعد ذلك مشوشة.

وقال بلينكن إنه قد تكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية في نهاية الحرب، لكن من الضروري أن يكون الشعب الفلسطيني محوريًا في الحكم في غزة.

وقال في حدث صحفي هذا الأسبوع: "نحن واضحون جدًا بشأن عدم إعادة الاحتلال، تمامًا كما نحن واضحون جدًا بشأن عدم تهجير السكان الفلسطينيين". "نحن بحاجة إلى رؤية وحدة الحكم والوصول إليها في الواقع عندما يتعلق الأمر بغزة والضفة الغربية، وفي نهاية المطاف بالدولة الفلسطينية".

وأكد بلينكن يوم الجمعة أيضًا أن الولايات المتحدة تعارض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة وأي جهود لتقليص أراضيها. 

لكن إسرائيل لا تزال تعاني من هجمات 7 أكتوبر، ويضغط المسئولون من أجل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية شعبهم، أثناء الحرب وبعدها، وقال نتنياهو لقناة ABC إنه ملتزم بضمان عدم تعرض إسرائيل لمصير 7 أكتوبر مرة أخرى، ووعد بـ"واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل".

وقال: "لفترة غير محددة، ستتحمل إسرائيل المسئولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نمتلكها". "عندما لا نتحمل تلك المسئولية الأمنية، فإن ما لدينا هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيله".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تجري "مناقشات نشطة" مع إسرائيل حول هذه القضية لكنه رفض التحدث عن نوايا إسرائيل المحددة.

ذا هيل ذا هيل الأمريكية انقسام أمريكي اسرائيلي مستقبل غزة مستقبل غزة بعد الحرب غزة

مواد متعلقة

نيويورك تايمز: الرد الإسرائيلى الشرس تسبب فى زيادة التعاطف مع فلسطين

سى إن إن: الفلسطينيون فى الضفة الغربية يواجهون قيودًا متزايدة

فاننشال تايمز: غموض حول مستقبل غزة وانتقادات لشراسة رد الاحتلال

رويترز: ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لحماية المدنيين الفلسطينيين فى غزة

وول ستريت جورنال: الإدارة الأمريكية باتت تثق فى بيانات الصحة الفلسطينية

نيوزويك: القوات الأمريكية تتعرض لهجمات فى جميع أنحاء الشرق الأوسط

دراسة: نهج الاستهداف الإسرائيلى تغير فى غزة للأسوأ.. وعدد شهداء المدنيين أعلى مما تم الإعلان عنه

الإثنين.. المركز الثقافي الأمريكي يُطلق "أسبوع ريادة الأعمال العالمي"

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة

"قمة الرياض".. مسعى لتوحيد الجهود العربية والإسلامية بشأن غزة

"حماس" لقادة الأمة العربية والإسلامية: أوقفوا العدوان على غزة

"الأرصاد": أمطار رعدية على القاهرة الكبرى اليوم وغدًا

بعد وفاة الفنان شريف شاكر به.. أنواع السرطان الأكثر شيوعًا في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة، محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس