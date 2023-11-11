السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يداهم وكرًا لتجارة المخدرات ويضبط عنصرين شديدى الخطورة بالدقهلية

ضبط عنصرين
ضبط عنصرين

داهم قطاع الأمن العام وكرًا اتخذه عنصران إجراميان لتجارة المخدرات، وأثناء محاول ضبط المتهمين، أطلقا أعيرة نارية على القوات، التي تعاملت معهما بالمثل، ما أسفر عن إصابة أحدهما وضبط الآخر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وحائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والمحكوم عليهم الهاربين.

وردت معلومات أكدتها التحريات بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اختباء عنصرين إجراميين داخل أحد الأوكار أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات وسلاح، بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج"، وعُثر بحوزتهما على "بندقية آلية، طبنجة، 5 خزائن، عدد من الطلقات النارية، 25 كيلوجرامًا من مخدر البانجو، كمية من مخدرالهيروين، 2000 قرص مخدر، 2 دراجة نارية بدون لوحات، مبلغ مالي".

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