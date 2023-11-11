جلسات عمل مكثفة بين ياسمين عبدالعزيز و"فنون مصر" تحضيرا لرمضان 2024

دراما إجتماعية..

وسط تكتم شديد من الطرفين، تعقد النجمة ياسمين عبد العزيز جلسات عمل مكثفة مع المنتج ريمون مقار، للوقوف على التفاصيل الكاملة لمسلسلها الجديد المقرر أن تشارك به خلال السباق الدرامي الرمضانى المقبل 2024، ليسجل هذا التعاون الأول بين ياسمين، ومجموعة فنون مصر للإنتاج الفني.

جلسات عمل مكثفة للاتفاق على مسلسل ياسمين عبد العزيز لرمضان 2024

وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أن ياسمين، أبدت إعجابها الشديد بالسيناريو، الذى ينتمى إلى الدراما الاجتماعية ويناقش عدة قضايا واقعية، وتعكف حاليا على قراءة العمل كاملا، لإبرام التعاقد مع مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بشكلا رسميا، خلال الأيام القليلة المقبلة، والوقوف على تفاصيل الشخصية التى ستظهر بها وستكون بمثابة مفاجأة كبرى للجمهور.

وفى سياق متصل، يجرى حاليا المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، جلسات عمل تحضيرية للاتفاق على كافة التفاصيل ويعقد الثنائي جلسات عمل من اجل اختيار باقى فريق الممثلين.

مجموعة فنون مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وتضع مجموعة فنون مصر، خطة محكمة خلال الأيام الحالية، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إطار التعاون المشترك لخروج اعمال درامية جديدة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التعاون المثمر بينهما بعد نجاح مسلسلات «حضرة العمدة» للنجمة روبي الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى الماضي، ومن قلبه مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة الذى عرض فى الموسم الدرامى الرمضانى قبل الماضي، ومن قبله مسلسل «نقل عام» للنجم الكبير محمود حميدة؛ كما أننا اعتدنا على ضخامة الأعمال التى تصنعها فنون مصر كونها أنتجت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التليفزيونية، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وارتبط بها الجمهور، وشهدت تعاونًا مع كبار النجوم، على رأسهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي قدم مع الشركة "باب الخلق"، "جبل الحلال" و"رأس الغول"، ومن إنتاجات الشركة "الطوفان"، "الأب الروحي 1 و2"، "ظل الرئيس"، "بعد البداية" و"رحيم"، وغيرها.

ضرب نار.. اخر اعمال ياسمين عبد العزيز الدرامية

الجدير بالذكر أن ياسمين عبد العزيز، شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحققا الثنائي نجاحا كبيرا وتصدر المسلسل التريند، طوال ايام عرضه ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وبحسب استخدام أداة "track my hashtag"، كانت نتيجة التحليل في نهاية رمضان، أن معدل نشر التغريدات حول مسلسل ضرب نار، وصل إلى 100 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 90 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 39 مليون و60 ألف مغردًًا، ووصلت التغريدات إلى أكثر من 28 مليون و200 ألف مغردًا.

وشارك فى بطولة مسلسل ضرب نار، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.