الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ريمون مقار يوضح الهدف من تأسيس اتحاد منتجى مصر

المنتج ريمون مقار
المنتج ريمون مقار

قال المنتج ريمون مقار، بشركة مجموعة فنون مصر، إن الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر هدفه أن يكون هناك تطوير بالمحتوى المقدم، وتعديل أسعار السوق، لافتًا إلى أن اتفاق المنتجين سويًا علي شكل الموضوعات المقدمة لا يحدث تشابهًا أو تكرارًا، وأنهم اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لتنظيم و ضبط سوق الإنتاج الدرامي.

وأضاف "مقار"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الاتحاد كان من الضروري تأسيسه لمعالجة جميع الأخطاء الموجودة، مضيفًا أنه يعتقد أن هناك بعض المبالغات ببعض الأجور، حيث ارتفعت أسعار جميع عناصر المهنة سواء أجور فنيين أو فنانين أو كتاب.

وأوضح المنتج، أن أحد الموضوعات الهامة هو أن يكون كل عناصر المهنة تعمل، والاتحاد سوف يكون لديه جدول أعمال و اجتماعات دورية لمناقشة جميع القضايا منها عدم تكرار الأعمال، موضحًا أن سبب تأسيس هذا الاتحاد حاليًا، هو أن العالم بأكمله متجه إلى صناعة تقديم المحتوى، ويجب وجود جهة منظمة لذلك موحدة للجهود.

ولفت إلى أن الموسم الرمضاني القادم سيكون مختلفًا بشكل كبير؛ نتيجة للتنسيق بين الشركات.

الرمضاني الانتاج الدرامي أسعار السوق الموسم الرمضاني القادم المنتج ريمون مقار

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