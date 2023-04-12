نجمة الجماهير.. لقب أطلق على ياسمين عبد العزيز في "َضرب نار"

أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل ضرب نار، بقوة أحداث السيناريو الدرامي الخاص بالعمل الدرامي، خاصة بعد أن خرج عن توقعات الجميع، وشهد تصاعدًا في البنية الدرامية، الأمر الذي جذب أنظار العديد من جمهور المسلسلات الرمضانية.

وقبل عرض الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار، وجه العديد من الفنانين شكرهم لدور مُهرة أبو الليل التي تقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في المسلسل الذي يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي بشخصية جابر الكوماندا.

متابعو ضرب نار يشيدون بأحداث المسلسل

ووجهت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، شكرها للفنان محمد مختار الذي أطلق عليها لقب "نجمة الجماهير"، قائلًا في تصريحات صحفية:"ياسمين عبد العزيز تستحق لقب نجمة الجماهير السنة دي، بعد تقديمها دور مُهرة أبو الليل في مسلسل ضرب نار".

واتفق معه في الرأي عديد من الفنانين، وأيضًا متابعو العمل الدرامي، خاصة بعد تقديمها الشخصية بتألق كبير في أحداث مسلسل ضرب نار، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد تبين ذلك مؤخرًا من خلال تصدر حلقات المسلسل الرمضاني لمؤشرات البحث بمختلف المواقع الإلكترونية (فيسبوك - تويتر - جوجل).



موعد عرض الحلقة 19 مسلسل ضرب نار

يذكر أن الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار، تُعرض مساء اليوم، عبر قناة On، وتحديدًا في تمام الساعة الـ 10 مساءً، وذلك بالتزامن مع عرضا عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، بينما تُعاد الحلقة 20 للمرة الأولى في تمام الساعة 1:45 صباحًا اليوم، وتأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

كما تعرض الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار، عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.