بعد عرض الحلقة 19 مسلسل «ضرب نار» يتصدر مؤشرات بحث «جوجل»

انتهى منذ دقائق قليلة عرض الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار، والذي يعرض حصريًا عبر قناة On، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، وأعرب عدد كبير من متابعي المسلسل الرمضاني عن قوة أحداث السيناريو، خاصة بعد مشاهد الانتقام العديدة التي تنفذها الشخصيات المشاركة في العمل الدرامي.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار، تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تصدرت مؤشرات البحث عبر موقع جوجل، في الساعات القليلة الماضية، لذا رصد "الدستور" في السطور التالية، مدى بحث رواد التواصل الاجتماعي عن مسلسل ضرب نار في الساعات الماضية، عبر موقع "جوجل" من مختلف محافظات الجمهورية.





الحلقة 19 "ضرب نار" تتصدر مؤشرات بحث جوجل

ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند"، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مسلسل ضرب نار، تبين أن معدل البحث ارتفع من الساعة الثامنة والنصف مساءً، بنسبة 42%، ليصل في الساعة العاشرة والربع مساءً، وقت عرض الحلقة 19، إلى نسبة 72%، ثم تصدر مؤشرات البحث عبر جوجل بنسبة 100%، في الساعة العاشرة والنصف.

وكانت أكثر المحافظات التي بحث سكانها عن مسلسل ضرب نار، عبر موقع "جوجل"، هي محافظة بورسعيد بنسبة 100%، وتليها محافظة السويس بنسبة 92%، ثم محافظة سوهاج بنسبة 85%، والإسماعيلية بنسبة 82%، وأسوان بنسبة 81%.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار والإعادة

يُذكر أن مسلسل ضرب نار يتم عرضه يوميًا عبر قناة On، وتحديدًا في الساعة العاشرة مساءً، كما يُعاد ع الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، كما يعرض مسلسل ضرب نار عبر قناة on دراما، في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.