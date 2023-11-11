المصيلحى: الدولة تسعى لتعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية

أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الدولة الي تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه، وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات لديها ذراعان، إحداهما تجارية وأخرى صناعية، لافتًا إلي أن الدولة لديها استراتيجية لتعزيز قدرات الشركات التابعة ورفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة تنافسيتة.

8 آلاف شهريًا منها 7 آلاف طن مخصصة للبطاقات التموينية

من جانبه قال أحمد كمال المتحدث بإسم الوزارة معاون الوزير خلال جولة بشركة النيل للزيوت والمنظفات، الطاقة الإنتاجية للشركة من الزيوت تبلغ نحو 8 آلاف شهريًا منها 7 آلاف طن مخصصة للبطاقات التموينية طن، بجانب 1000 طن حر، بخلاف إنتاج ما يقرب من 20 ألف طن منظفات، حيث يتم توزيعها بمحافظات الوجه البحري والقبلي، من خلال 10 معارض دائمة علي مستوي الجمهورية بجانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكشف كمال عن استخدام مواد ذات جودة عاليه تضاهي مثيلتها بالاسواق الخارجية، مؤكدًا أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تصل لأكثر من 75%، ما يجعلها مؤهلة للتصدير.

بدوره قال أكد الدكتور فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والصابون، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج.

وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك ما بين المسحوق والجل، حيث تم توجيهه في البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه في السوق المحلية أيضا.

ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهما زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم مرمر، بالإضافة إلى الزيت الحر "سوزيت" الذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 40 بدلا من 45 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث توجد شراكة مع شركات عديدة مثل أرما والتكاملية، وبالتالي توجد شراكة دائما بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أننا نحاول أن نضاهي منتجات الشركة بجودة المنتجات المستوردة والخاصة، حيث أصبحت لدينا عبوات خاصة بنا من الجيل والمطهرات وصابون الأطباق وصابون الغسيل.

منوها إلى أنه توجد درجات متفاوتة وتنوع في الدرجات من حيث الجودة، ليقوم المستهلك باختيار المنتج الذي يريده.



ولفت إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوافر كافة منتجات الشركة في كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن أسعار منتجاتنا أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة في السوق الحرة، والتي تكون في نفس الجودة ونفس الوزن.