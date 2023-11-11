في 11 نوفمبر يحتفل العالم سنويًا بـ يوم العزاب العالمي، وسبب الاحتفال بهذا اليوم تضامنًا مع الأشخاص التي لم تعثر على شريك حياة ويفضلون الوحدة ولكن بعض الأحيان تصيب الأقلية بمرض الاكتئاب، لذلك يعرض لكم “الدستور” في تقريره 5 خطوات تتخطى بها الوحدة بمناسبة الاحتفال في يوم العزاب العالمي.

بمناسبة الاحتفال في يوم العزاب العالمي.. 5 خطوات تتخطى بها الوحدة

5 خطوات تتخطى بها الوحدة

يصاب البعض بمرض الاكتئاب بسبب الوحدة أو الإنعزال، ولكن في الخطوات التالية نعرض لكم طرق التغلب على الوحدة، إليكم التفاصيل في السطور التالية:

بمناسبة الاحتفال في يوم العزاب العالمي.. 5 خطوات تتخطى بها الوحدة

1 - ممارسة الرياضة

تعد الرياضة من الأساليب التي يمكن للمرء أن يعتمد عليها في حياته اليومية، فمن خلال الرياضة يمكنك تفريغ طاقة الغضب والشعور بالسعادة والحفاظ على صحتك من الأمراض، وغير ذلك ستوفر لك الوقت الكافي لمعرفة أشخاص جديدة في حياتك.

2 - ممارسة الهوايات المختلفة

لكل شخص منا هواية يحبها ويعمل على تطورها، مثل الرقص أو الغناء او التمثيل والرسم أيضًا، فيمكنك إستكشاف نفسك ومعرفة ما تحب وأن تحاول في ممارسة الهوايا المفضلة لديك وأن تنميها، وتستطيع أيضًا أن تأخذ بعض التدريبات لتقوية موهبتك.

بمناسبة الاحتفال في يوم العزاب العالمي.. 5 خطوات تتخطى بها الوحدة

3 - الخروج مع الأصدقاء

بعض الأحيان يفضل البعض العزلة والوحدة ويرفض مقابلة الاصحاب على أن يجلس وحيدًا بالمنزل، ولكن يمكنك كسر هذا الروتين حتى لا تعرض نفسك للإكتئاب، وذلك من خلال الخروج مع اصحابك والتنزه أو ممارسة رياضة مفضلة لديكم، أو تجتمعوا معًا على المقاهي.

4 - استثمر وقتك

الوقت يمكن استغلاله في العديد من الأشياء الممتعة، تستطيع السفر ومعرفة أشخاص جديدة، أو مساعدة المرضى أو كبار السن من خلال مشركتك في الموؤسسات الخيرية لتدعم غيرك، يمكنك تقسيم الوقت وتعليم لغة جديدة أو هوايا ئغلت إهتمامك.

5 - تربية الحيوانات الأليفة

تربية الحيوانات الأليفة سيشعرك بالطمأنينة، فيمكنك إختيار الحيوان المفضل إليك وإحرص على الاهتمام به والتركيز في تفاصيله فهذا سيعطيك شعور جيد.