"أنا مدمن ومريض نفسي بالتاتو".. أحمد الفيشاوي "فتى لا يتوقف عن إثارة الجدل"

يحتفل اليوم الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ43 عامًا، فهو من مواليد 11 نوفمبر 1980، وينتمي لعائلة فنية كبيرة، فهو ابن الفنانة القديرة سمية الألفي، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

ويعد الفنان أحمد الفيشاوي من النجوم الذين يثيرون الجدل بسبب تصريحاته الجريئة أو عند نشر صور خاصة به عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وفي هذا التقرير ترصد «الدستور» أبرز تصريحاته التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا:

في عيد ميلاده.. أبرز تصريحات أحمد الفيشاوي التي أثارت الجدل

هناك العديد من التصريحات التي صرح بها الفنان أحمد الفيشاوي وأثارت الجدل، متصدرا بها “التريند”، وإليكم التفاصيل:

في عيد ميلاده.. "أنا مدمن وهموت بالتاتو" تصريحات أحمد الفيشاوي اثارت الجدل

1 - صرح أحمد الفيشاوي في أحد البرامج التليفزيونية بأنه يحب الفنانة شيرين رضا ويتمنى أن يتزوجها، ولكنها رفضته، مشيرا إلى أن حرف "s" المنقوش على جسده ليس إشارة إلى اسم والدته سمية الألفي بينما لشيرين رضا.

2 - ومن ضمن التصريحات التي أثارت الجدل إعلان أحمد الفيشاوي أنه كان مدمن مخدرات، لكنه أقلع عنها، وجرب جميع أنواع المخدرات من ضمنهم الهيروين، ونصح الفيشاوي الشباب بعدم تجربه المخدرات.

3 - وعلى هامش مشاركته في مهرجان المركز الكاثوليكي، عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقديم دور المدمن في عمل فني آخر بعد فيلم "قمر 14"؟، قال "‎معنديش مشكلة أقدمه تاني لو في منتج هيديني فلوس كتيرة تاني أول ما يتدفع لي فلوس مفيهاش كلام هوافق على طول".

4 - أما عن رأيه في التاتو، قال «أول تاتو عملته كان من 10 سنين، وكان في رجلي وبعدين الموضوع أصبح إدمان وبستمتع برسم التاتو، مرض نفسي تقريبًا».

في عيد ميلاده.. أبرز تصريحات أحمد الفيشاوي التي اثارت الجدل

آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لبدء تصوير أول مشاهد في الجزء الثالث من الفيلم السينمائي "ولاد رزق" مطلع الأسبوع المقبل. وسيسافر أحمد الفيشاوي إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل للانضمام إلى أبطال الفيلم الذين بدأوا تصويره الأسبوع الماضي.