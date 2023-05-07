الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفيشاوى: "هعمل مدمن تانى لو المنتج هيدينى فلوس أكتر من اللى خدته فى قمر 14"

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

حرص الفنان الشاب أحمد الفيشاوى، على حضور الندوة الخاصة بفيلم “قمر 14”، على هامش مهرجان المركز الكاثوليكي.

 

وخلال الندوة مازح الفنان أحمد الفيشاوي المتواجدين، عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقديم دور المدمن في عمل فني آخر بعد فيلم "قمر 14".

 

وقال الفيشاوى: "‎معنديش مشكلة أقدمه تاني لو في منتج هيديني فلوس كتيرة تاني أول ما يتدفع لي فلوس مفيهاش كلام هوافق على طول".

 

وعن دوره في العمل، أكد أحمد الفيشاوي على دوره في الفيلم قائلً،ا إنه قدم شخصية شاب يتناول المخدرات ولا يتاجر فيها، لافتًا إلى أنه لا يملك مشكلة في تقديم شخصية مدمن مخدرات مرة أخرى.

 

أبطال فيلم قمر 14

شارك في بطولته كل من خالد النبوي وشيرين رضا وعارفة عبد الرسول وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وخالد أنور ومحمد جمعة، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

 

أحداث فيلم قمر 14

وتدور أحداث الفيلم عندما يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها عليهم المجتمع، لتعوق علاقاتهم وتهددها بالفشل. فيحاول أبطالنا مواجهة هذه المحظورات وتحدي طاقة قمر 14.

 

وينتظر الفيشاوي عرض أحدث أفلامه "رهبة ومقرر عرضه يوم 24 مايو الجاري في دور العرض السينمائية، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين والتى جاء أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام.

الفنان الشاب أحمد الفيشاوي قمر 14 مهرجان المركز الكاثوليكي المدمن خالد النبوي

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