ماكرون: وقف إطلاق النار فى غزة سيفيد إسرائيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن وقف إطلاق النار في غزة سيفيد إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان حث الرئيس الفرنسي، أمس الجمعة، إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة، قائلًا: "نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب".

وأضاف خلال مقابلة صحفية: "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يقصفون، هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".

ومنذ 35 يومًا، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رءوس ساكنيها"، وقتل 11078 فلسطينيًا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنًا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.