البابا تواضروس الثاني يلتقي اللجنة الطبية للمقر البابوي

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء الجمعة، أعضاء اللجنة الطبية المركزية، التابعة للمقر البابوي، وأسرهم، حيث عرضوا على قداسته ما قامت به اللجنة لخدمة المرضى في الفترة السابقة.

رحب بهم البابا تواضروس وشكرهم على جهودهم المخلصة وخدماتهم الجليلة التي يقدمونها للمرضى من خلال عملهم باللجنة، كما ألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على اسئلتهم.

وفي ختام اللقاء وزع قداسته عليهم بعض الهدايا والتقطت الصور التذكارية.

كان البابا تواضروس الثاني، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، رئيس الكهنة درتاد أوزوينان من كنيسة الأرمن الأرثوذكس بتركيا، والسيدة حرمه تانيا أوزوينان، وذلك في إطار زيارتهما الحالية لمصر.

وقدم رئيس الكهنة الأرمني، هدية مقدمة من غبطة البطريرك ساهاك الثاني مشاليان بطريرك القسطنطينية للأرمن الأرثوذكس بتركيا، عبارة عن رفات القديس أرتيميوس والقديسة فيبرونيا من قديسي الكنيسة الأرمينية.

حضر اللقاء الأب القس ماركوس فوزي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أبرآم بمصر الجديدة، والمهندس مايكل جمال.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.