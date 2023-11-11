بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس تدشين كنيسة العذراء بروض الفرج

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، احتفالية مرور ٧٥ عاما على إنشاء كنيسة السيدة العذراء مريم بروض الفرج بشبرا.

ويترأس البابا بالتزامن مع احتفالاتها حفل تدشين الكنيسة العليا، بعد تجديدها والاحتفال باليوبيل الماسي للكنيسة، والذي يُقام يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١١.

وأعلنت الكنيسة بعض الترتيبات المهمة لذلك الاحتفال، وهو أن يكون الحضور مقتصرًا على شعب الكنيسة فقط وذلك عن طريق نظام الحجز المسبق على موقع الكنيسة ويبدأ الحجز يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٨ الساعة العاشرة مساءً، وأنه يجب مراعاة الدقة عند الحجز في تحديد الحضور فى أى من الكنيستين ( الكنيسة الكبري أو الكنيسة الصغرى )، وأن الحجز مقتصر علي الرابط الإلكتروني بموقع الكنيسة ولا يوجد إمكانية الحجز بالاتصال التليفوني بالكنيسة.

وتابعت:“تفتح أبواب الكنيسة لحضور الاحتفال يوم السبت ٢٠٢٣/١١/١١ الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الأبواب للحضور الساعة السادسة والربع صباحًا ولن يسمح بالدخول بعد ذلك الميعاد نهائيًا”.

واختتم: “مراعاة الالتزام الكامل بكافة التعليمات الأمنية والنظام المحدد وإرشادات كشافة الكنيسة والهدوء التام والالتزام بالأماكن المحددة للجلوس وعدم الحركة نهائيا”.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، اليوم الجمعة، نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

البابا يناقش أمور الإيبارشية

وناقش البابا الأنبا أبراهام عددًا من الأمور الخاصة بخدمة نيافته، خلال اللقاء.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.