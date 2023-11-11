أطعمة في كل منزل تساعدك على التخلص من مشكلات الهضم

هناك الكثير من الأطعمة التى تساعد في التخلص من مشكلة الإنتفاخات الموجودة في المعدة وكذلك مشاكل سوء الهضم، والكثير منا لا يعلم أهمية تلك الأطعمة في القضاء على تلك المشكلات الصحية، وهو ما جعلنا نلجأ لبعض الأدوية الكيميائية.

كيف يمكنك الاستفادة من تناول بذور الشيا فى القضاء على مشكلات الهضم؟

فوفقا لما جاء في موقع "health"، فهناك مجموعة من الاطعمة التى تساعد في التخلص من مشاكل الهضم والتى تأتى على رأسها بذور الشيا والتى تحتوي على نسبة عالية من الألياف التى تلعب دور أساسي في التخلص من مشكلات الهضم نظرا لأنها تعمل على امتصاص الماء وبالتالى تسهيل عملية الهضم في المعدة.

ما علاقة تناول الشوفان بحل مشكلات الهضم؟

كما يعمل يعتبر الشوفان من الأطعمة التى تساعد على صحة الهضم، لأنه يحتوي على البروتينات الذي يعتبر غذاء للبكتيريا الجيدة التي تعيش في الأمعاء وبالتالي الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن من ضمن الأطعمة التى تساعد على تسهيل عملية الهضم، التفاح الأخضر، فيعتبر مصدر ممتاز للألياف الغذائية وهو ما يساعد بشكل كبير على التخلص من مشاكل الهضم، كما أن البروكلي مصدر ممتاز أيضا للألياف

تناول الموز يساعد في منح المعدة البكتيريا النافعة

كما يعتبر الموز من الأطعمة المميزة لأنه يحتوي على نوع من النشا يمكن أن يغذي البكتيريا النافعة في أمعائك، مما يحسن ميكروبيوم الأمعاء، وبالتالي المساعدة على هضم الطعام بشكل سليم وبالتالي عدم التعرض للإصابة بأى مشكلات خاصة بالجهاز الهضمي.

ومن ضمن الأطعمة التي تساعد في التخلص من مشكلات سوء الهضم الكرنب وهذا عكس ما يشاع ولكن الكرنب يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية اللازمة لصحة الهضم.