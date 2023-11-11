منطقة مطروح الأزهرية تطلق مبادرة "معًا لمكافحة الفساد"

شهدت معاهد منطقة مطروح الأزهرية عددًا من الأنشطة وورش العمل المتنوعة واللقاءات والندوات التثقيفية التوعوية، ضمن فعاليات مبادرة «معًا ضد الفساد»، التي أطلقتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية.

ونظَّم معهد «فتيات مطروح النموذجي»، ورشة للخط العربي تحمل عبارات متنوعة للتصدي للفساد، نفذتها طالبات المعهد تحت عنوان «لا للفساد»، كذلك تم تصميم مجلة للحائط ومطويات توعوية، وأبحاث طلابية عن تلك المبادرة.

مفهوم الفساد وأنواعه وطرق علاجه

كما قدم معهد «فتيات عمر بن عبد العزيز ع.ث»، ندوة توعويه حول «مفهوم الفساد وأنواعه وطرق علاجه»، وذلك بهدف توعية الطالبات بأشكال الفساد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، فيما نظم معهد «بنين الحمام»، لقاء تثقيفيا عن المبادرة، مستعينا بالوعاظ بمدينة الحمام، تناولوا فيها الحديث عن خطورة الفساد وكيفية مواجهته، ومحاربة الدين الإسلامي له.

زيادة الوعـي المجتمعي

من جهته، قال فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن الهدف من المبادرة زيـادة الوعـي المجتمعي حول أهمية الوقايــة مــن الفســاد ومكافحته، والتوعية بخطورة الفساد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وغرس القيم والمفاهيم التربوية، وتعزيز السلوك والأخلاق الحسنة لدى الطلاب.

صورة من الحدث

صورة من الحدث