الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحي ذكري الطوباوية أليس كوتوسكا
تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري الطوباوية أليس كوتوسكا - العذراء والشهيدة
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
- ولدت ماريا جادويجا كوتوسكا في 20 نوفمبر 1899م في فارسوفيا - وارسو – بولندا،ونشأت في عائلة مسيحية كبيرة، محاطة بمودة والديها وإخوتها.
- كان والدها، جان ستانيسلاف كوتوفسكي، موسيقيًا ذا إيمان عميق، وعمل عازف أرغن في كنيسة الدومينيكان في وارسو. كانت والدتها صوفيا بارسكا امرأة شغوفة بالعلوم الإدبية والفلسفية
- . في أكتوبر 1918، دخلت ماريا كلية الطب بجامعة وارسو. وبعد مرور عامين، غزا الجيش الأحمر بولندا، وقررت ماريا الانضمام إلى الصليب الأحمر للعمل في مستشفى ميداني، حيث مكثت هناك لمدة ثمانية أشهر. أكسبها هذا العمل التقدير العام لخدمة الصليب الأحمر.
- وبعد وقت قصير، قررت مع شباب آخرين أن تكرس نفسها لخدمة الرب والمرضي والفقراء. فدخلت إلى جماعة راهبات القيامة.
- إن اندلاع الحرب العالمية الثانية وغزو النازيين لبولندا جعل جميع التجمعات الدينية، وخاصة تلك التي لم تتردد في مساعدة اليهود، أهدافًا لسلطات النظام الألماني الجديد. وسرعان ما سيطر الجيش الألماني على الدير الذي تولت فيه أليس دور الرئيسة.
- كانت الراهبات محصورات في الطابق الأول. كانت الأم أليس قلقة بشأن الراهبات الموكلات إليها، وبشأن الأطفال الذين لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى المدرسة، لكنها أظهرت دائمًا صفاءً كبيرًا، وكانت "ملاك السلام" للجميع. لقد تعرضت للخيانة من قبل بستاني الدير، سامحتها لأنه سلمها إلى الجستابو. فحزنت جميع الراهبات على أمهم الرئيسة، ولم يصدقوا كلام الجندي الألماني الذي أكد لهم أنها "في أيد أمينة".
- وتم حبسها مع كهنة ورهبان وراهبات آخرين في المنطقة في سجن فيجيروفو. واستمر سجنها فترة قصيرة. بعد يومين، بعد مواساة السجناء الآخرين، بما في ذلك الأطفال اليهود الأبرياء، تم إطلاق النار على الأخت أليس في غابة قريبة مع السجناء الآخرين قى 11 نوفمبر 1939م في غابة بيانيكا بالقرب من ويجيروفو.
- احترقت أجسادهم، ولم يبق سوى مسبحة الأخت أليس. في 13يونية 1999، بعد مرور ستين عامًا على اغتيالها، ذهب البابا يوحنا بولس الثاني إلى وارسو لإلقاء عظة الاحتفال الذي تم فيه تطويبها مع شهداء النازية الآخرين، بما في ذلك الأساقفة والرهبان والراهبات والإكليريكيين والعلمانيين الذين لقد فقدوا حياتهم لأنهم أرادوا الدفاع عن عقيدتهم