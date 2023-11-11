السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإثنين.. المركز الثقافي الأمريكي يُطلق "أسبوع ريادة الأعمال العالمي"

السفيرة الامريكية
السفيرة الامريكية بالقاهرة

تنطلق الإثنين المقبل، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في مصر، والذي يقام للسنة التاسعة على التوالي، بمركز التحرير الثقافي بـالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستمر حتى 19 نوفمبر.

 أسبوع ريادة الأعمال العالمي

 وينظم الفعاليات المركز الثقافي الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع مركز الجامعة الأمريكية لريادة الأعمال والابتكار.

وسيتضمن البرنامج ورش عمل وندوات وحلقات مناقشة شخصية وعبر الإنترنت تقام في القاهرة والمنصورة والإسكندرية؛ وسوف تسلط الضوء على عدة موضوعات مختارة، منها بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة ومصر، تمكين الشباب وفرص الاستثمار وريادة الأعمال للنساء. 

وفي اليوم الأخير، سيتنافس المشاركون لعرض أفكارهم حول الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية في مجال ريادة الأعمال، وسيتم تتويج الفائزين وباب التسجيل مازال مفتوحا وكل الفعاليات المقدمة خلال الاسبوع مجانية بالكامل.

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أسبوع ريادة الأعمال العالمي مركز التحرير الجامعة الأمريكية الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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