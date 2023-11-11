مندوب أمريكا بالأمم المتحدة: آلاف المدنيين قتلوا فى غزة

قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، إن هناك: "1.5 مليون فلسطيني تم تهجيرهم وآلاف المدنيين قتلوا في غزة".

وأضاف مندوب أمريكا قائلًا: "نشاطر إسرائيل قلقها بشأن وجود حماس في شمال غزة، ولكن مستشفيات القطاع بحاجة ماسة للوقود".

وكانت قد أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن 70% من القتلى في قطاع غزة من النساء والأطفال.

وأضافت المنظمة العالمية، أن في غزة يقتل طفل كل 10 دقائق، وشعب غزة عانى بسبب 16 عامًا من الحصار.

وأعربت الصحة العالمية عن قلقها قائلة:" قلقون إزاء صحة المدنيين المحتجزين في غزة".