السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود عبدالمغنى: شخصيتى فى فيلم "درويلة" جديدة ومختلفة

فيلم درويلة
فيلم درويلة

كشف الفنان محمود عبد المغني، تفاصيل شخصيته في فيلم "درويلة"، قائلًا: "أجسد شخصية شهاب الطباخ، وهو اسم وليس صفة الطباخ، وهي شخصية جديدة ومختلفة عني تمامًا، خاصة وأنني أحب الاختلاف ولا أحب الثبات، لأن متعة الممثل في الاختلاف وليس في الثبات". 

وأضاف الفنان محمود عبد المغني خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قدرة الممثل على التنوع بين دور وآخر، واحترام الجمهور وعقليته يساعد في الوصول إلى محبته ومن ثم الوصول إلى الثقة المتبادلة بين الجمهور والفنان.

وتابع: "حبيت العمل مع المخرج معوض إسماعيل، لأنه يحب الممثل ويحب عمله، كما أن المؤلف  محمد دياسطي هو المنتج الفنان الذي يمكن أن تناقشه في الورق والكثير من التفاصيل، والفنان عمرو عبدالجليل صاحب المتعة في التمثيل وهو رائع على المستوى الفني والإنساني". 

 

محمود عبدالمغني فيلم درويلة المخرج معوض اسماعيل أيتن عامر عمرو عبدالجليل

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