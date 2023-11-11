مراسل القاهرة الإخبارية: حياة المرضى داخل مستشفى الأندلسى فى خطر بعد انقطاع الكهرباء

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مستشفى الأندلسي هو واحد من المستشفيات الذي توقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء والوقود، الأمر الذي وضع حياة المئات من المرضى أمام الخطر، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى وبالأخص الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي بشكل متواصل.



وأضاف جبر، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء المرضى قد يفقدون حياتهم في أي لحظة بسبب القصف الإسرائيلي وهذا الوقف للمستشفى، كما أن محيط هذا المستشفى يتعرض منذ عدة ساعات لأحزمة نارية مكثفة؛ ما أدى إلى دمار واسع وأضرار جسيمة في هذا المستشفى.