السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية: حياة المرضى داخل مستشفى الأندلسى فى خطر بعد انقطاع الكهرباء

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن مستشفى الأندلسي هو واحد من المستشفيات الذي توقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء والوقود، الأمر الذي وضع حياة المئات من المرضى أمام الخطر، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى وبالأخص الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي بشكل متواصل.  

وأضاف جبر، في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء المرضى قد يفقدون حياتهم في أي لحظة بسبب القصف الإسرائيلي وهذا الوقف للمستشفى، كما أن محيط هذا المستشفى يتعرض منذ عدة ساعات لأحزمة نارية مكثفة؛ ما أدى إلى دمار واسع وأضرار جسيمة في هذا المستشفى.

مستشفى الأندلسي القاهرة الإخبارية انقطاع الكهرباء أجهزة التنفس الصناعي القصف الإسرائيلى

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": توقف تام للعمليات الجراحية فى المستشفى الإندونيسى

عاجل.. "قصف جنونى" على مستشفى الشفاء بغزة.. و100 جثة ملقاة أمامه

عاجل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للقادة المشاركين فى القمة العربية بشأن غزة

سابقة تاريخية.. مصرى رئيسًا للكلية الملكية البريطانية

عاجل.. الهلال الأحمر: مستشفى القدس سيتوقف عن العمل خلال 3 ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

وائل لطفي

مصر التى رفضت

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه