الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حاتم متولي: 500 متطوع من حياة كريمة على معبر رفح لإيصال المساعدات إلى غزة

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور حاتم متولي، نائب المدير التنفيذي للقطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، إن وجودنا اليوم يأتي نتاج عمل على مدار سنوات وليس مجرد أيام أو أسابيع، موجهًا التحية لكل  متطوعي "حياة كريمة" القدامى الموجودين من الـ 27 محافظة بالجمهورية وبكل خريج من الخريجين الجدد المنضمين إلى التطوع في حياة كريمة بعد تخرجهم من برنامج value. 

دور حياة كريمة تخطى  حدود  الدولة المصرية

وأضاف الدكتور حاتم متولي خلال كلمته في احتفالية يوم متطوعي "حياة كريمة" بدار الأوبرا، والمذاع عبر قناة extra news: "بصفتي مسؤول عن المكاتب الميدانية لمؤسسة حياة كريمة في محافظات الجمهورية، فإنني سأشير إلى برنامج "value" و"الجدعان"، لافتاً إلى أن "value" يأتي كون أن أي عمل يتم تقييمه وقياسه بناء على مدى القيمة المضافة التي يتركها ومدى الأثر عند الناس، لافتًا إلى أن متطوعي حياة كريمة يقدمون "فاليو" حيث أن دور المتطوعين في محافظات الجمهورية بالكامل يقتصر فقط على تقديم المساعدات  للمستحقين بكل فخر وتجرد وتواضع، لكن هذا لدور خرج أيضًا خارج حدود الدولة المصرية بأن أصبح متطوعي حياة كريمة، رقم فعال في المعادلة قادر على المساهمة في إيصال مساعدات خارج حدود الدولة المصرية، معقبًا: يوجد أكثر من 500 متطوع من حياة كريمة على معبر رفح متواجدين منذ أكثر من 26 يومًا على الحدود لتقديم المساعدات والتنسيق والإدارة وتسهيل وصول المساعدات إلى أهلنا في فلسطين". 

حاتم متولي معبر رفح حياة كريمه فلسطين مساعدات غزة

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