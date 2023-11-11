السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبر الفيس بوك.. مدير بنك الدم بطنطا: متوافر كل الفصائل من الكرات والبلازما

أكياس دم
أكياس دم

أعلن المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا عن توافر أي كميات مطلوبة من الدم أو كرات الدم والبلازما. 

 

وأشارت الدكتورة أمل سافوح مدير بنك الدم الرئيسي بطنطا في منشور على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك إلى توافر كل المشتقات بالبنك بمنطقة سيجر بطنطا. 

اللهم لك الحمد والشكر  متوفر كل الفصائل  من الكرات والبلازما

و أبدت استعداد المركز لتوفير كافة احتياجات المرضى من الدم ومشتقاته وكتبت على صفحتها الشخصية: "اللهم لك الحمد والشكر  متوفر كل الفصائل  من الكرات والبلازما بأي عدد وبأعلى جوده … بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بطنطا ( سيجر)"


حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني تزامنا مع تعرض قطاع غزة لتصعيد عسكري إسرائيلي

 

وفى سياق متصل كانت  الجامعات المصرية شهدت على مستوى الجمهورية  حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني، تزامنا مع تعرض قطاع غزة لتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.

 

وبتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".
 

وتمت عمليات التبرع بالدم في مختلف الجامعات المصرية، عبر سيارات متنقلة تجوب المحافظات، لدعم الفلسطينيين المحتاجين للدم.
 

وفي السياق ذاته، دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدا على مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكافة أشكالها، حتى تحسن الأوضاع.
 

وكانت مصر دعت جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي شرقي البلاد.

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