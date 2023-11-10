إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بينهم شقيقان، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي بين منشأة كساب وإهناسيا المدينة ببني سويف، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي بين منشيأة كساب وإهناسيا المدينة، نتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متفرقة.

الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارتين إلى موقع البلاغ نقلتا 3 مصابين من مكان الحادث إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وهم: «عبد الرحمن.ر.ذ» 20 سنة، طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، وشقيقه «أحمد» 14 سنة طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى، و«محمد.م.س»15 سنة طالب، يعاني من كسر في القدم اليسرى والذراع اليمنى، بالإضافة إلى جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى إهناسيا

وتم اجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين، بقسم الطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي، تحت إشراف الدكتور عبدالله اسامة، مدير المستشفى.