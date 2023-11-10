الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون سبور يفوز على قونيا سبور في الدوري التركي

طرابزون سبور
طرابزون سبور

فاز فريق طرابزون سبور على ضيفه قونيا سبور 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية عشرة من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أنطاليا سبور على أنقرة جوجو 4 / صفر.

وسجل هدفي طرابزون سبور باول أونواتشو  في الدقيقتين 59 و86، فيما سجل هدف قونيا سبور لوكا بريب في الدقيقة 77.

كان بول أونواتشو قد سجل هدف التقدم لصالح طرابزون سبور، في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

واستطاع فريق كونيا سبور أن يدرك التعادل في الدقيقة 77 عن طريق لوكا بريب جناح الفريق.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق فقط وتحديدًا في الدقيقة 85، تمكن بول أونواتشو من تسجيل الهدف الثاني له ولفريق طرابزون سبور في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف طرابزونن سبور، بديلًا للاعب إدين فيسكا في الدقيقة 69 من عمر المباراة،

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد قونيا سبور عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

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أنطاليا سبور يسحق أنقرة جوجو برباعية

وفي المباراة الثانية، فاز أنطاليا سبور على أنقرة جوجو 4 / صفر.

وسجل أهداف أنطاليا سبور سام لارسون ساجيف يزكيل وآدم بوكسا وبريت أسومبالونجا في الدقائق الثامنة و29 و71 و86.

ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد أنقرة جوجو عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

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